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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.

Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Münir Karaloğlu Şanlıurfa Hürriyet su Güncel Haberler

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