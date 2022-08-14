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Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - Sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

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Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - Sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

Şanlıurfa haberi: Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da yeşil alanlar ve yüzme havuzları, sıcaktan bunalanların tercihi oldu.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da yeşil alanlar ve yüzme havuzları, sıcaktan bunalanların tercihi oldu.

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Belediyelere ait yüzme havuzları da en yoğun dönemlerinden birini geçirdi.

Bazı çocuklar bunaltıcı sıcaklar nedeniyle evlerinin önünde gün boyu suyla oynayarak vakit geçirdi.

Sıcaklar nedeniyle kentte araç trafiği de azaldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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