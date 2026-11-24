Şanlıurfa Eyyübiye'de soluk borusuna cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kırsal Koçören Mahallesi'nde soluk borusuna cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde çocuğun soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Koçören Mahallesi'nde evde yabancı uyruklu Z.C.'yi (4) yerde hareketsiz halde gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edildi.
Kaynak: AA