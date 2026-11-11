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Şanlıurfa Eyyübiye'de kovadaki ateşten sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

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Şanlıurfa Eyyübiye'de ısınmak için kovada yakılan ateşin odaya bırakılmasıyla evdeki 3 kişi karbonmonoksitten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kovada yakılan ateşten sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kendirci Mahallesi'nde ısınmak amacıyla kovada yakılan ateşin odaya bırakılması sonucu, evde bulunan Ö.S, E.S. ve M.S. fenalaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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