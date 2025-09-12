Şanlıurfa'daki Yorgun Mermi Olayında 1 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun mermi isabet eden Sami Yusuf Kaya'nın ölümüne ilişkin soruşturmada 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kaya'yı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettiklerini ve şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Kaya'nın 1 Haziran 2025'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, olayın hemen ardından polisin o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören ya da kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladığını ifade etti.

Yerlikaya, kamera görüntülerinin izlendiğini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunun tespit edildiğini ve çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Yerlikaya açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı. Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K'ye ait olduğu tespit edildi. ve şahıs derhal yakalandı. Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rastgele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir."

Sami Yusuf Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, şüphelinin yakalanmasında emeği bulunanları tebrik etti.