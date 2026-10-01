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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Bayraktar AKINCI gösteri uçuşu yaptı

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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST, Güneydoğu'ya yoğun ilgiyle devam ederken SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşları alanda heyecan yarattı. SOLOTÜRK'ün ardından Bayraktar AKINCI da gösteri uçuşu yaptı ve uçuşlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ederken, program kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösteri uçuşları alanda heyecan yarattı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisinin ardından Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI da alanda gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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