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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli savunma ürünleri büyük ilgi gördü

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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli savunma ürünleri büyük ilgi gördü
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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden vatandaşlar, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini yakından inceledi. Harran'dan gelen öğrenciler, ilk kez bu kadar kapsamlı bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'ÜLKEMİZ DAHA GÜÇLÜ'

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden vatandaşlar, sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini yakından inceledi.

Harran'dan TEKNOFEST'e gelen öğrenciler, ilk kez bu kadar kapsamlı bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler, sergilenen savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'nin teknolojik alanda geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.

Ziyaretçilerden Hacı Sonekin (67), etkinlikten duyduğu heyecanı dile getirerek, "Şanlıurfa'da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve başkanımıza zeval vermesin. Düşmana karşı artık ülkemiz daha güçlü" dedi.

Harran'dan gelen Kasım Cankaya ise sergilenen savunma sanayisi ürünlerinin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Türkiye çok güçlendi. Burada sergilenen savunma sanayisi ürünleri düşmanlarımızın korkulu rüyası. Selçuk Bayraktar'ı çok seviyoruz" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ETKİNLİĞE KATILDIM'

Siverek ilçesi Karacadağ bölgesinden TEKNOFEST'e gelen Mehmet Kaya da hayatında ilk kez böyle kapsamlı bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Şimdiye kadar bu kadar farklı ve gelişmiş silahları, araçları bir arada görmemiştim. Bunları görmek bizim için onur ve gurur verici. Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olacağının yolunu açan böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluyum" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ SONA ERECEK'

Festival alanını gezen Faruk Taşçı da TEKNOFEST'in kendisini çok etkilediğini belirterek, "Harika ötesi bir festival. Ülkemizin bu kadar güçlenmesi bizi gururlandırdı. İnşallah bunların daha iyisini yapacağız. Dünyanın bize muhtaç olacağı günleri göreceğiz. Dışa bağımlılığımız sona erecek, kendimiz üretip kendimiz ihraç edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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