Şanlıurfa'daki Meslek Liseleri Günde 16 Bin Ekmek Üretiyor

Şanlıurfa'daki Meslek Liseleri Günde 16 Bin Ekmek Üretiyor
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Şanlıurfa'daki meslek lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri Üretiyor" projesi kapsamında, kurdukları fırın ile günde 16 bin ekmek üreterek taşımalı ve yatılı okullara dağıtıyor. Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de üretim yaparak ailelerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri günlük 16 bin ekmek üretiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri, okulda kurdukları fırın ile taşımalı ve yatılı eğitim veren okullara günlük 16 bin ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Meslek Liseleri Üretiyor" projesi dahilinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okul atölyesinde hem meslek öğreniyor hem de üretim yapıyor. Bölüm öğretmenlerinin gözetiminde kurulan uygulama fırınında üretim yapan öğrenciler, günde 16 bin ekmek üretiyor. Bu ürünler, özel araçlarla Eyyübiye ilçesindeki taşımalı köy okulları ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırılıyor.

Depremzedelere günlük 30 bin ekmek üretimi yapıldı

Gıda teknolojisi bölümü alan şefi öğretmen Sultan Kılınç, okulda kurulan fırın atölyesi ile öğrencilerin meslek sahibi olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte 'Meslek Liseleri Üretiyor' projesi kapsamında gıda fırını atölyesi kuruldu. 2022'den beri bir fiil ekmek, poğaça ve simit üretmekteyiz. Hem bunlar taşımalı okullarımıza hem de köy okullarımıza yemek gidiyor onun yanında biz de ekmek gönderiyoruz. Ayrıca pansiyonlarımıza da simit, poğaça ve ekmek ihtiyaçlarını burada yapıyoruz. Fırınımız 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ama biz 16 bin ekmek üretiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde deprem zamanında biliyorsunuz açık yer bulmak zordu, fırın, market gibi açık yerler zor bulunuyordu. Biz de o zamanlarda arkadaşlarımız fedakarlık göstererek burası bir fiil açık kaldı ve 30 bin ekmek üretilerek deprem bölgelerine ekmek gönderildi. Biz burada 30 öğrenci ile vardiyalı bir şekilde ekmek üretiyoruz. Öğrencilerimiz okul sıralarında teorik bilgileri öğrenirken burada da pratiğe döküyorlar. Gıda nasıl üretilir, nelere dikkat edilmesi gerekir, burada uygulamalı olarak öğrenmiş oluyorlar. Bu uygulamanın sonucunda da bütçelerine katkı sağlıyorlar, para kazanıyorlar, aileleri de bu durumdan mutlu. Hem çocukları burada eğitim görmüş oluyor, hem de çıktıklarında ellerinde bir meslek sahibi olmuş oluyorlar" dedi.

Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Fatma Demir, "Gıda teknolojisi bölümü öğrencisiyim. Gıda bölümünde öğrendiklerimizi burada pratiğe döküyoruz. Bence avantajımız burada oluyor hem para kazanmış oluyoruz hem meslek edinmiş oluyoruz. Liseden sonra üniversite sınavını düşünmeyen hani üniversite okumayı düşünmeyen arkadaşlarıma diploma verilecek, işyeri açma iş edinebilme yetkisine sahip olacaklar" şeklinde konuştu.

Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden İbrahim Halil Toprak ise, "Burada ekmek üretiminin her aşamasını öğreniyoruz. Hem para kazanıyoruz, hem staj görüyoruz. Ben burada ekmek pişiriyorum. Ekmekleri fırına atıyorum, ekmekler buharda kabarıyor, ondan sonra buhar odasından alıyorum, fırına atıyorum. 280 derecede pişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel
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