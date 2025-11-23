Haberler

Engelli bakım merkezinde yangın: Bir çocuk hayatını kaybetti

Engelli bakım merkezinde yangın: Bir çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen yangın, özel engelli bakım merkezinde korkunç bir trajediye neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 7 yaşındaki otizmli bir çocuk hayatını kaybetti.

  • Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk hayatını kaybetti.
  • Yangın nedeni henüz belirlenememiş olup, adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.
  • Çocuğun cenazesi otopsi sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay,Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binanın bir bölümünü yoğun duman kapladı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan Poyraz Efe Öztürk yoğun dumanın arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler binada bulunanları hızla tahliye ederken, ağır yaralanan Poyraz Efe Öztürk, sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Acil serviste tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otizmli olduğu belirtilen Poyraz Efe'nin anne ve babasının ayrı olduğu, ailesinin Osmaniye'den depremzede olarak geldiği öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım'da kentteki bakım merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz, maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Haberler.com
Yorumlar (1)

yunussbayern:

Yangın ve afetlerin tek sebebi Tayyıp

