Şanlıurfa'daki kapalı cezaevinde isyan çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan kısa süreli gerginlik yatıştırıldı. Merkez Eyyübiye ilçesindeki cezaevinde, bazı koğuşların kapılarını kilitleyen bir grup tutuklu gerginlik oluşturmak istedi. İhbar üzerine kuruma, itfaiye, sağlık ekipleri ve takviye kuvvet sevk edildi.

VALİ ERİN: DİSİPLİN CEZASI YÜZÜNDEN GERGİNLİK YAŞANDI

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayı duyan bazı tutuklu yakınları da cezaevi önünde toplandı.

Bunun üzerine cezaevine gelerek konuyla ilgili bilgi alan Vali Abdullah Erin, bir mahkumun disiplin cezası almasının ardından koğuştaki diğer mahkumları da galeyana getirdiğini söyledi.

"CEZA ALAN MAHKUM KOĞUŞU GALEYANA GETİRDİ"

Yaşanan olayın ardından ekiplerin tedbir amaçlı cezaevine yönlendirildiğini belirten Erin şöyle konuştu; "Söz konusu ceza alan mahkum, koğuştaki mahkumları galeyana getiriyor ve kapıları kapatıyorlar. Mesele bu. Yangın veya herhangi bir olumsuzluk yok. Mahkumların tamamı sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sorun yok. Hayati tehlikesi olan veya yaralı olan mahkumumuz söz konusu değil. Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve başsavcımız burada. Her şey kontrol altında. Güvenlik ve sağlık sorunu oluşturabilecek bir şey yok."

VALİ KALABALIĞIN DAĞILMASINI İSTEDİ

Vali Erin, daha sonra cezaevi önünde toplanan tutuklu yakınları ile görüştü. Erin, tutuklu yakınlarına, problem yaşanan koğuşta herhangi bir sorun kalmadığını ve her türlü önlemin alındığını, ambulansların da tedbiren bölgede bulunduğunu vurgulayarak, kalabalıktan dağılmalarını istedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan gerginlik olayı ile ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Tutuklu/Hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Akşam 20.00 sıralarında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur."