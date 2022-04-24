Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen çocuğun feryadı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem yarattı. Dilencilik yaptığı için zabıta ekipleri tarafından ekip aracına kilitlendiği iddia edilen çocuğun feryadının duyulduğu görüntüde vatandaşların yaşanan duruma tepki gösterdiği anlar yer aldı. Öte yandan çocuğun sık sık servis aracının üzerindeki havalandırma penceresine yükselerek sesini duyurmaya çalışması da videoya anbean yansıdı.
Şanlıurfa'da yaşanan olayda, zabıta ekiplerinin dilencilik yaptığı için bir çocuğu ekip aracına kilitlediği iddia edilirken, aracın park edildiği yerden yükselen yardım çığlığı videoyu izleyenlerin adeta yüreğini dağladı.
İnternete düşen videoda, araca kilitlenen çocuğun servis minibüsünün yanından geçen vatandaşlara seslenerek yardım istediği ve vatandaşların feryat eden çocuğa yardım etmek için aracın kapılarını zorladığı ve camdan içeriye baktıkları anlar yer aldı.
Öte yandan çocuğun sık sık servis aracının üzerindeki havalandırma penceresine yükselerek sesini duyurmaya çalıştığı anlar da videoya anbean yansıdı.
Sosyal medya kullanıcıları Şanlıurfa'da çekilen videoyu paylaşarak yaşanan olaya tepki gösterirken, belediyeyi ve belediye başkanını etiketleyerek yaptıkları yorumlarda yetkililerden görüntülere ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade etti.