Şanlıurfa'da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı /Haber eklendi

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hilvan- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Şanlıurfa ile Hilvan arasında yolcu taşımacılığı yapan 63 RD 496 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri minibüsteki 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

