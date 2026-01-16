TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şanlıurfa'da bir TIR'dan düşen saman balyaları, yol kenarında yürüyen bir kişinin son anda kurtulmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki saman balyaları, seyir sırasında yola devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, balyaların altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförünün aldırmadan yola devam ettiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel