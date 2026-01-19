Haberler

Şanlıurfa'da yatak üretim atölyesinde yangın

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en alt katındaki yatak üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor ve inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da 3 katlı binanın en alt katındaki yatak üretim atölyesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Devteyşti Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında 3 katlı binanın en alt katındaki yatak üretim tesisinden duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iş yerinin içerisindeki alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
