Şanlıurfa'da üzerine sıcak su dökülen çocuk yaralandı
Eyyübiye ilçesinin Kırsal Şehirlan Mahallesi'nde, mutfakta oyun oynarken üzerine sıcak su dökülen 3 yaşındaki F.N. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel