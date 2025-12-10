Haberler

Şanlıurfa'da üzerine sıcak su dökülen çocuk yaralandı

Güncelleme:
Eyyübiye ilçesinin Kırsal Şehirlan Mahallesi'nde, mutfakta oyun oynarken üzerine sıcak su dökülen 3 yaşındaki F.N. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde üzerine sıcak su dökülen çocuk tedavi altına alındı.

Kırsal Şehirlan Mahallesinde, evin mutfağında oyun oynayan F.N'nin (3) üzerine sıcak su döküldü.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan F.N. hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
