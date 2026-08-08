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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilo 391 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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