Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalanırken, 41.5 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Karaköprü, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 41.5 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar, çarşaf kağıt ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
