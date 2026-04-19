Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalanırken, 41.5 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Karaköprü, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 41.5 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar, çarşaf kağıt ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
