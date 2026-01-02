Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir zanlı tutuklandı. Vali Hasan Şıldak, emniyet birimlerinin narkotik suçlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından narkotik suçlara yönelik çalışma yapıldığını belirtti.

Yapılan çalışmalarda 9 bin 500 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Şıldak, yakalanan 1 zanlının adli makamlarca tutuklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
