Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
Almanya'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, oyuna girdikten hemen sonra taraftarların yuhalama sesleriyle karşılaştı. Bu beklenmedik tepki, geceye damga vurdu. Sane, taraftarların tepkisine sahada yanıt vererek, 88. dakikada galibiyet golünün asistini yaptı. Almanya'nın maçı 2-1 kazanmasında önemli bir rol oynadı. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, taraftarların bu tutumunu eleştirdi ve oyuncuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
OYUNA GİRDİ, YUHALANDI
Karşılaşmanın 78. dakikasında Nick Woltemade'in yerine oyuna dahil olan Sane, daha ilk anda tribünlerden yükselen yuhalama sesleriyle karşılaştı. Son dönemdeki performansı tartışılan yıldız oyuncuya yönelik bu tepki dikkat çekti.
SAHADA CEVAP VERDİ
Sane ise taraftar tepkisine sahada yanıt verdi. Yıldız futbolcu, 88. dakikada gelen galibiyet golünün asistini yaparak performansıyla öne çıktı ve Almanya'nın maçı 2-1 kazanmasına katkı sağladı.
NAGELSMANN'DAN TARAFTARA ELEŞTİRİ
Maçın ardından konuşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, tribünlerin tutumunu eleştirdi. Nagelsmann, "Henüz ilk hareketini yapmadan onu yuhalamak adil değil. Oyuncularımız bu formayı giydiği sürece desteklenmeli" ifadelerini kullandı.