Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor

A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi skandal bir gelişme ortaya çıktı. Maç öncesi tribün hazırlıkları büyük tepki çekti.

OSMANLI KARŞITI KOREOGRAFİ HAZIRLANIYOR

Kosovalı taraftarların, Türkiye karşılaşması için Osmanlı karşıtı bir koreografi hazırladığı görüntülerle ortaya çıktı. Tribünlerde sergilenmesi planlanan bu hazırlık, kısa sürede gündem oldu.

GERGİNLİK TIRMANABİLİR

Zaten yüksek tansiyonlu geçmesi beklenen karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme, atmosferi daha da gerdi. Kritik mücadelede tribünlerde yaşanabilecek olaylar endişe yarattı.

GÖZLER STADYUMDA OLACAK

Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yalnızca sahadaki mücadele değil, tribünlerde yaşanacak gelişmeler de yakından takip edilecek.