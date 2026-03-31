Haberler

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de alkollü bir adam, genç bir kadını yolun ortasında öldüresiye dövüp saçından sürüklediği kör bir noktada cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkeyi ayağa kaldırırken, kadının durumunun ağır olduğu ve şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Çin’de yaşanan dehşet verici olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ülke gündemine oturdu. Alkollü olduğu belirtilen bir erkek, genç bir kadına sokak ortasında saldırdı.

YOL ORTASINDA DARP ETTİ

Görüntülerde saldırganın kadını defalarca darbettiği ve saçından sürüklediği anlar yer aldı. Şiddetin dozunun giderek arttığı olayda, kadının savunamayacak duruma geldiği görüldü.

KÖR NOKTAYA SÜRÜKLEDİ

Saldırganın daha sonra kadını kameraların daha az gördüğü bir noktaya sürüklediği ve burada cinsel saldırıda bulunduğu bildirildi. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda büyük infial yarattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yetkililer, saldırganın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığını açıkladı. Ağır yaralanan kadının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÜLKEDE TEPKİ BÜYÜYOR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Kadına yönelik şiddet olayları yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BÖYLE görüntüleri göstererek millete iyi veya kötü anlamda nasıl örnek olduğunuzdan haberiniz varmi !!??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

Dünyanın neresinde olursa olsun kadın olmak çok zor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

