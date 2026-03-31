Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Çin’de yaşanan dehşet verici olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ülke gündemine oturdu. Alkollü olduğu belirtilen bir erkek, genç bir kadına sokak ortasında saldırdı.

YOL ORTASINDA DARP ETTİ

Görüntülerde saldırganın kadını defalarca darbettiği ve saçından sürüklediği anlar yer aldı. Şiddetin dozunun giderek arttığı olayda, kadının savunamayacak duruma geldiği görüldü.

KÖR NOKTAYA SÜRÜKLEDİ

Saldırganın daha sonra kadını kameraların daha az gördüğü bir noktaya sürüklediği ve burada cinsel saldırıda bulunduğu bildirildi. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda büyük infial yarattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yetkililer, saldırganın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığını açıkladı. Ağır yaralanan kadının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÜLKEDE TEPKİ BÜYÜYOR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Kadına yönelik şiddet olayları yeniden tartışma konusu oldu.

