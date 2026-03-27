Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli yakalandı
Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, yapılan aramalarda 10 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramalarda, 10 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait 15 mermi ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın