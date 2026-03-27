Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli yakalandı
Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, yapılan aramalarda 10 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 10 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait 15 mermi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
