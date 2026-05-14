Şanlıurfa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Birecik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çetin Bozkurt'un kullandığı traktör şarampole devrildi ve kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çetin Bozkurt (45) idaresindeki 27 AR 674 plakalı traktör, kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör sürücüsü Bozkurt hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş