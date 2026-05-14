Haberler

Şanlıurfa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birecik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çetin Bozkurt'un kullandığı traktör şarampole devrildi ve kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çetin Bozkurt (45) idaresindeki 27 AR 674 plakalı traktör, kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü Bozkurt hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Onana'ya şok: Seni istemiyoruz
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye bakan girdi
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak