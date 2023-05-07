Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa'da araç yüklü TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İçerisinde arızalı araçlar bulunan Mehmet Çelik'in kullandığı 63 AEM 905 plakalı TIR ile Ahmet Bulut (65) yönetimindeki 31 AGG 099 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole devrildi. Hatay'ın Hassa ilçesinden geldikleri öğrenilen hafif ticari araçta bulunan Yakup Bulut (60), Ömer Yalçın (63), Ahmet Bulut (65), Cafer Karaçoban (69), Reşit Kahya (75) ile Halil Sönmez (81) hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çelik'in tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,