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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Birecik-Halfeti kara yolunun çıkışında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 TY 287 plakalı hafif ticari araç ile 27 AU 410 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mahmut (46), Bedriye (42), Önder (12) ve İbrahim Kılıç (9) ile Aydın Demir (57) yaralandı.

Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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