Şanlıurfa'da Terör Örgütlerine Operasyon: 100 Tutuklama

ŞANLIURFA'da polis ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik bir yılda yürütülen operasyonlarda 433 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda; 10 el bombası, 20 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü soruşturmalarında 251 operasyon düzenlenmiş, yapılan operasyonlarda 433 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 100'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Açıklamada, "Terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere toplam 70 kişi yakalanmıştır. Düzenlenen operasyonlarda; 10 adet el bombası, 20 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve terörizm ile mücadelemiz aynı ve kararlılıkla 2024 yılında da devam edecektir." denildi.