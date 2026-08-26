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Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklık: 46 Derece

Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklık: 46 Derece
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Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan kentte, vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise misafirlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi için vantilatör sistemi çalıştırıldı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle şehrin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Kaynak: AA
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