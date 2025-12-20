Haberler

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Dolandırıcıların, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 3 mağduru yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Akçakale Kaymakamlığının açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.A, İ.Ç. ve M.H'nin telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Ele geçirilen telefonlarda yapılan incelemede 3 mağduru yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
