Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren kadın gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.
Paşabağı Mahallesi'nde Ferdi B. (41) ile yengesi H.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B. yanında bulundurduğu tabancayla Ferdi B'ye ateş etti.
112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, H.B'yi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.
Kaynak: AA / Güncel