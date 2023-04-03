Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren kadın gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Paşabağı Mahallesi'nde Ferdi B. (41) ile yengesi H.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B. yanında bulundurduğu tabancayla Ferdi B'ye ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, H.B'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title