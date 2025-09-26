Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 19 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İsmail A. idaresindeki 64 ADH 681 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel