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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Cansız Bedenler Bulundu

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Halil Artut ile amcasının oğlu İbrahim Halil Artut, dalgıç polis ekiplerinin yaptığı arama sonrası kayboldukları yerden 5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Sudan çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Halil Artut ile amcasının oğlu İbrahim Halil Artut, dalgıç polis ekiplerinin yaptığı arama sonrası kayboldukları yerden 5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Sudan çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Şanlıurfa Otopsi Sudan Güncel Haberler

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