Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Genç Kayıp

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Genç Kayıp
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına giren 27 yaşındaki Mehmet Fatih Yıldız, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler, akşam saatlerine kadar arama çalışması yaptı ancak Yıldız'a ulaşılamadı.

ŞANLIURFA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mehmet Fatih Yıldız (27), kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydan geldi. Mehmet Fatih Yıldız, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen Yıldız, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yıldız'ın akıntıya kapıldığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı ancak Mehmet Fatih Yıldız'a ulaşamadı.

Yıldız'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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