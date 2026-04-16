Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. Hastanelerde tedavisi devam eden 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
