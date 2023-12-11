İki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kan aktı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AKRABALAR BİRBİRİNE GİRDİ

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.