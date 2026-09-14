Şanlıurfa’da silahlı kavga; 1’i ağır, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirine ateş açtı. Mahallede tedirginliğe neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından sokakta güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı