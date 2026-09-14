Haberler

Şanlıurfa’da silahlı kavga; 1’i ağır, 2 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı kavga; 1’i ağır, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞANLIURFA’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirine ateş açtı. Mahallede tedirginliğe neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından sokakta güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü