Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı ve yasa dışı silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
