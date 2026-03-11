Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı ve yasa dışı silahlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü