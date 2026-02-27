Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 tabanca, 2 av tüfeği ve 932 mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen 1 adrese operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla adreste yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 9 şarjör ve 932 mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
