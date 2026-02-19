Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreste yapılan aramalarda, piyade tüfeği, av tüfeği ile şarjör ve 44 mermi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.