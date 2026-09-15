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Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ü.A. yönetimindeki 07 CCT 130 plakalı yolcu otobüsünün Siverek-Diyarbakır kara yolunun kırsal Karahisar Mahallesi yakınlarında ön bölümünden duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otobüsü durdurup yolcuları tahliye ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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