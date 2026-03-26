Şanlıurfa'da dere taştı; su altında kalan evdeki 10 kişilik aile kurtarıldı

ŞANLIURFA'da sağanak sonrası dere taştı; su altında kalan evdeki 10 kişilik aile, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde bazı bölgelerde su birikintisi oluşurken, Topraklı Mahallesi'ndeki Beykuyusu Küme Evleri'nde derenin taşması sonucu bir ev, su altında kaldı. Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sel nedeniyle ana yolun kullanılamaması üzerine ekipler, alternatif güzergahı kullanarak aileye ulaştı. Evlerinde mahsur kalan 10 kişilik Suriyeli aile, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Evden çıkarılan aile, güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

'HALİLİYE'DE SU BASKINLARI YAŞANIYOR'

Çalışmaları Afet Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden takip eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yağışların etkisini sürdürdüğünü belirten Şıldak, İl merkezi ve kırsal bölgelerimizde akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor. Özellikle Haliliye ilçemizde su baskınları yaşanıyor. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın tedbirli olması, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması ve riskli bölgelerden uzak durması önem arz ediyor" dedi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Diğer yandan Şanlıurfa Valiliği, taşkın ve sel riski nedeniyle bazı bölgelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarıları ve sahadaki durum değerlendirmeleri doğrultusunda; Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin tamamında, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin ise kırsal mahallelerinde 26 Mart 2026 Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, aşırı yağışlar nedeniyle kırsal mahallelerde yaşanan taşkınlar ve yol ağındaki bozulmaların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, alınan kararın tedbir amaçlı olduğu belirtildi.

