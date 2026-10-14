Haberler

Şanlıurfa'da sağanak, yollarda su birikintisi oluşturdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da sağanak, yollarda su birikintisi oluşturdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak zaman zaman kuvvetini artırdı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu; hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.???????

Kentte öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi

Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

4 gün sürecek savunma başladı! O sloganlarla içeri girdi
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Emekli olup çalışanlara kötü haber! Bu parayı alamayacaklar
Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

1. Lig'de 6 gollü muhteşem maç
Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı

Düğün bir anda kabusa döndü! Sandalyeyi kapan oraya koştu