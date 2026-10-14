Şanlıurfa'da sağanak, yollarda su birikintisi oluşturdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Şanlıurfa'da sağanak, yollarda su birikintisi oluşturdu, vatandaşlar zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak zaman zaman kuvvetini artırdı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu; hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.???????
Kentte öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA