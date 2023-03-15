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Selin vurduğu Şanlıurfa'da su seviyesi 2 metre yükseldi, tarihi Balıklıgöl taştı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaşattığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su seviyesinin 2 metre yükselmesiyle su taşkını meydana geldi. Yerleşkenin çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

Selin vurduğu Şanlıurfa'da su seviyesi 2 metre yükseldi, tarihi Balıklıgöl taştı

GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Selin vurduğu Şanlıurfa'da su seviyesi 2 metre yükseldi, tarihi Balıklıgöl taştı

SU SEVİYESİ 2 METRE YÜKSELDİ

Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.

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Kaynak: AA / Güncel

Balıklıgöl Şanlıurfa Güncel Haberler

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