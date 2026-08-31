Siverek'te feci kaza: 18 koyun telef oldu
Şanlıurfa Siverek'te bir otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 18 koyun ve bir köpek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Hacı Ali Nergiz (67) idaresindeki 02 DZ 161 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 16. kilometresi Kalınağaç Mahallesi yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 18 koyun ve 1 köpek telef oldu, otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA