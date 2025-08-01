Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 genç yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdulkadir B. yönetimindeki 63 AFB 840 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Enes K. (17) ile Ali Berat G. (17) ve Muhammed Ali D. (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.