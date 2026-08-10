Ceylanpınar'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Halil Aksak (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Ceylanpınar yolu TİGEM Beyazkule İşletmesi civarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Halil Aksak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Halil Aksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Ahmet Aksak (13), Muhammed Nur Aksak (15) Sümeyye Nur Aydınalp (18) ve Meryem Aksak (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir-Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı