Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücülerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 35'inci kilometresinde karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ali T. (36), Emine C. (39), Ramazan C. (31), Abdulkadir C. (6) ve Cansu C. (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ercan C, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.