Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi! Anne ve 2 çocuğu araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti

Şanlurfa'da meydana gelen trafik kazasında plakası belirlenemeyen bir otomobil sulama kanalına yuvarlandı. Kazada araç içinde sıkışan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Olay, Sıralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına plakası belirlenemeyen Ali İnan yönetimindeki 63 ABY 339 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücü Ali, eşi Zehra ile oğlu Süleyman ve İshak araçta sıkıştı. Araçta sıkışan anne, baba ve iki çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD, jandarma, emniyet sualtı grup amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin vinç yardımı ile başlattığı çalışmalar sonucu baba Ali İnan sağ kurtarılırken, anne ve iki çocuğun ise cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan cesetler, olay yerindeki incelemeler sonrası Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.