Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Şanlıurfa Valiliği, beklenen don ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kuruluşlarında görev yapan engelli, kronik rahatsızlığı olan personel ve hamileler idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

