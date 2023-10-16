Şanlıurfa'da okul müdürüne saldırıya tepki yürüyüşü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okul müdürü Aziz Tur'un mezun öğrencisi tarafından darbedilmesine tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Saldırının gerçekleştiği Halil Kanat Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen eğitim camiası ve vatandaşlar, "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankartlar taşıyarak Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Eğitim-Bir-Sen Akçakale Şube Başkanı Halil Tokmak, buradaki konuşmasında, eğitim camiasına yapılan her türlü saldırıyı kınadı.

Saldırıya maruz kalan Müdür Tur'a geçmiş olsun dileklerini ileten Tokmak, şunları kaydetti:

"Bugün buraya cuma günü Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi'nde yaşanan şiddet olayını ve faillerini kınamak, şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek ve şiddet olaylarının son bulması, okulların ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması adına toplandık. Ne hazindir ki öğretmenler gününe yaklaştığımız bugünlerde meslektaşlarımıza saldırılara her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına her alanda kasteden hadsizler, Aziz Tur hocamızın canına kastetmişlerdir. Tek gayesi vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek, ülkemizin yarınlarına bir fidan daha dikmek olan eğitim çalışanlarına karşı son yıllarda artarak devam eden bu saldırılar yalnızca canımızı yakmakla kalmamış, ülkemizin geleceğini de karanlığa sürüklemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu tip olayları kınama ile yetinmemeli, inisiyatif almalı, 24 Kasım'da yasal düzenleme gelmelidir."

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 13 Eylül 2023 Cuma günü Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Tur, eski öğrencisi Y.A. tarafından darbedilmiş, saldırı sonrası kaçan Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.