Şanlıurfa'da Okul Kantinleri Denetlendi
Viranşehir ilçesinde kaymakamlık denetim ekibi, okullardaki kantinlerde hijyen ve ürün güvenliğini kontrol etti. Kaymakam Ömer Ülgen, çocukların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullarda bulunan kantinler denetlendi.
Kaymakam Ömer Ülgen'in talimatı doğrultusundan oluşturulan denetim ekibi, kantinlerdeki hijyen, açıkta ürün satışı, ürünlerin son kullanma tarihleri ile çalışma şartlarını kontrol etti.
Kaymakam Ülgen, çocukların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla denetimlerin sık sık sürdürüleceğini belirterek, uygunsuzlukların tespiti halinde ise cezai işlem uygulanacağını ifade etti.