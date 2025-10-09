Şanlıurfa'da Okul Kantinleri Denetlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullarda bulunan kantinler denetlendi.

Kaymakam Ömer Ülgen'in talimatı doğrultusundan oluşturulan denetim ekibi, kantinlerdeki hijyen, açıkta ürün satışı, ürünlerin son kullanma tarihleri ile çalışma şartlarını kontrol etti.

Kaymakam Ülgen, çocukların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla denetimlerin sık sık sürdürüleceğini belirterek, uygunsuzlukların tespiti halinde ise cezai işlem uygulanacağını ifade etti.